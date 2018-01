Uma revolução sem repórteres nas barricadas

Esta coluna cumpre o doloroso dever de informar que os jornalistas ambientais entraram na lista das espécies ameaçadas de extinção. A notícia saiu em GreenBiz, site estrategicamente plantado na esquina onde o caminho do planeta para o pronto-socorro cruza com formas mais limpas de ganhar dinheiro. E dali se vê que a crise financeira está batendo em cheio na área verde das redações, segundo o colunista Joel Makower. O vento que soprou as folhas de pessoal nas últimas semanas "foi devastador", segundo Makower. A revista Fortune demitiu seus dois especialistas no assunto. A rede CNN desmontou sua equipe de cobertura ambiental, a começar pelo âncora Miles O?Brien. O Weather Channel fechou o departamento responsável pela série Forecast Earth que, em vez de previsões meteorológicas para os próximos dias, trata de adivinhar o destino da Terra. E houve baixas notórias nas editorias ambientais dos jornais The New York Times, Los Angeles Times e San Francisco Chronicle. Em parte, porque a receita publicitária caiu. E sem dúvida porque há ofertas mais baratas ou gratuitas no mercado de derivativos jornalísticos, onde se acotovelam blogueiros, oferecendo mais ou menos os mesmos serviços. Tudo isso poderia caber tranqüilamente na conta da economia desgovernada, que engole tudo. Mas Makower alega que, assim como as montadoras de carros americanos, o jornalismo ambiental já vinha mal das pernas antes da quebradeira geral. Simplesmente porque envelheceu. Ele herdou dos bons tempos de militância ecológica o faro muito atilado para rastrear más notícias, e não notou a tempo que seu próprio êxito em despertar para a causa a opinião pública conspira contra a obrigação quase diária de tirar novidades da eterna fonte de más notícias. Para convencer o mundo de que qualquer atividade humana - inclusive respirar - tem preço para o equilíbrio geral da Terra, o repórter especializado começa a precisar de reciclagem, sob pena de parar no aterro do desemprego vitalício. Denúncia tem limite, numa civilização industrial que até agora foi incapaz de produzir um alfinete, e levá-lo da fábrica ao balcão, sem poluir ou desperdiçar. Fazer tudo errado é a rotina. E a rotina, em si, não dá notícia. Makower, que tem 20 anos de experiência nesse tipo de cobertura, diz que os jornalistas estão perdendo, nessa quebradeira mundial, uma chance histórica de renovar seu ofício, aprendendo a olhar de perto o que vem pela frente. A indústria automobilística americana, com ou sem respiração boca-a-boca do governo, tende a se transformar radicalmente ou desaparecer. Depois de entupir as ruas por mais de um século com motores de combustão interna, ela já estava mesmo no fim da linha, adiando a chegada do carro elétrico. A construção civil, desde a virada da década, tem fincado em prédios auto-sustentáveis, que geram eletricidade com seus próprios resíduos e esgotos. As fábricas tratam rapidamente de se livrar dos tóxicos, rejeitados pelos consumidores ao menos em produtos de ponta. Se uma só dessas profecias se concretizar, ocorreria o que Makower chama de revolução. E as revoluções sempre foram a notícia favorita de nove entre dez jornalistas. * É jornalista e editor do site O Eco (www.oeco.com.br)