Uma peça, dois looks

PEÇA CHAVE: camisa de tricoline Giuliana Romano (R$ 320,00)

DIA: colete de tricô Missinclof (R$ 388,00); calça de poliéster Sergio Gaz (R$ 336,00); bolsa de couro SNB (R$ 1.407,00); sapatilha de couro envernizado Emporio Naka (R$ 119,90); anel com pérola Leeloo (R$ 68,00)

NOITE: saia de alfaiataria Giuliana Romano (R$ 440,00); bolsa de paetês Cosmopolita (R$ 582,00); peep-toes de couro Schutz (R$ 280,00); colar de metal com detalhes em cristal Esencial (R$ 780,00); anel com pedras Morana (R$ 159,00)

PEÇA CHAVE: Saia tulipa de xantungue Marcelo Quadros (R$ 472,00).

DIA: blusa de viscose com seda Pop Up Store (R$ 368,00); sapatilha de chamois metalizado Leeloo (R$ 238,00); bolsa de couro Dumond (R$ 799,90); pulseira (R$ 45,00) de metal Trudy’s

NOITE: saia com blusa de seda e tule com bordados Pop Up Store (R$ 445,00); brincos e anel de ouro com pedras Auguri Jóias (preços sob consulta); carteira Silvana Bedran (R$ 983,00); sandálias Capodarte (R$ 299,90)

PEÇA CHAVE: blazer de sarja Super Suite Seventy Seven para Conceito Firma Casa (R$ 870,00)

DIA: jeans Forum (R$ 419,00); blusa de viscose (R$ 172,00) e sapatilhas de plush (R$ 178,00) Mellina Nunes; colar de metal com strass Spezzato (R$ 260,00)

NOITE: vestido de algodão com aplicação de tachas Marcelo Quadros (R$ 1.748,00); sandálias de couro Claudia Mourão (R$ 307,90); brincos Trudy’s (R$ 34,00); bolsa Andréa Brito (R$ 647,00)

PEÇA CHAVE: Calça legging de viscose com elastano Spezzato Giòve (R$ 55,00).

DIA: camiseta de viscose e aplicação de metal Spezzato (R$ 149,00); colete jeans Iódice (R$ 210,00); sapatilha de camurça Forum (R$ 255,00); bolsa Missinclof (R$ 762,00)

NOITE: regata de modal com bordados Pop Up Store (R$ 338,00); bolero de paetês Lia Souza (R$ 950,00); peep-toe de couro Santa Lolla (R$ 269,00); bolsa Silvana Bedran (R$ 918,00)

ONDE ACHAR:

Andréa Brito: tel.: 3068-8808

Auguri Jóias: tel.:(51) 3888-6566

Capodarte: tel.: 3086-3779

Claudia Mourão: tel.: (31) 3281-3383

Cosmopolita: tel.:(35)3214-8702

Dumond: tel. : 3062-8330

Empório Naka: tel.:3842-6048

Esencial: tel. : 3168-5601

Forum: tel.: 3062-8007

Giuliana Romano: tel.: 3071-2455

Iódice: tel.: 3085-9310

Leeloo: tel.: 3758-2991

Lia Souza: tel.: 3062-3877

Marcelo Quadros: tel.: 3051-5044

Mellina Nunes: tel.: 3081-0631

Missinclof: tel.: 3061-2676

Morana: tel.: 4208-6200

Pop Up Store: tel.: 3061-2626

Santa Lolla: tel.: 3045-8504

Schutz: tel.: 3032-7898

Sergio Gaz: tel.: 3823-2911

Silvana Bedran: tel.: 3884-1897

Spezzato Giòve: tel.: 3032-0569

Spezzato: tel.: 3032-0569

Super Suite Seventy Seven para Conceito Firma Casa: tel. 3068-0380

Trudy’s: tel. 3081-2920