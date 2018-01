Nova polêmica ronda as clínicas de emagrecimento. Na busca por uma pele bonita, menos gordura e mais músculos, muita gente está usando o GH, conhecido como hormônio do crescimento. Produzido pela glândula hipófise no cérebro, o GH tem sua produção reduzida a partir dos 30. A reposição desenfreada pode causar aumento da pressão arterial, diabetes e câncer.