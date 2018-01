Não acredito que consegui pegar meu lugar no computador antes do Bono. Há algum tempo só a figurinha que escreve... bom, ele é mais dono da coluna do que eu, avisa o staff do jornal. Esta semana, depois de presentear meus dois filhotes (a Dylan fez 10 anos no dia 1º e o Bono completou seu primeiro aniversário no dia 8), resolvi voltar a utilizar uma ervinha chamada Catnip. Comprei um arranhador com passagens estratégicas, bichinhos dependurados e tudo mais. O resultado? Nenhum dos dois deu a mínima. Acabei por apelar pelo Catnip, afinal, como dizia o Planet Hemp: uma erva natural não pode te prejudicar. Na medicina veterinária, ela é utilizada tanto para acalmar os felinos agressivos, como para excitar e exercitar os apáticos. A presença dela nos brinquedos acaba os atraindo . Da última vez que a havia utilizado, o Bono tinha menos de seis meses (o que anula seu efeito) e a Dylan preferiu ficar longe de encrenca. Mas dessa vez foi diferente. Os dois fizeram a maior festa... se jogaram e pediram mais. Calma, ela não vicia, mas é bom ter parcimônia. Tudo que é demais estraga.