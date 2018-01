Uma das vantagens é a flexibilidade de horário

Moradora de Natividade, pequena cidade no norte fluminense, Dayselane Rezende trabalhava na roça e tinha dois filhos quando uma amiga ouviu um anúncio de rádio sobre o Centro de Ensino a Distância do Rio de Janeiro (Cederj). Hoje, com 31 anos, formou-se em Licenciatura, trabalha como professora e é aluna de mestrado na Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf). Dayselane tem o perfil dos 25 mil alunos de cursos de ensino a distância do Cederj. Segundo questionário do centro, 70% dos estudantes trabalham, a média de idade é de 28 anos e a maioria mora no interior. O Consórcio Cederj, uma das primeiras grandes iniciativas em ensino a distância do País, foi implementado em 2000. As seis universidades públicas do Rio assinaram convênio com o governo estadual cedendo professores para cursos de Licenciatura, Administração e Ciência da Computação. O governo custeou o material pedagógico, a criação de um ambiente virtual e os 33 polos no Estado. "A evasão é alta - cerca de 40% - porque as pessoas ainda pensam que em curso a distância não precisa estudar", diz a presidente da fundação que administra o Cederj, Masako Masuda. "A vantagem é a flexibilidade de horário." O diploma é de uma das seis universidades públicas do Rio e é igual ao emitido para os alunos de cursos presenciais. Para Masako, o futuro será a convergência dos modelos de educação tradicional e a distância. "Por causa das novas tecnologias e do estilo de vida, ninguém aguenta mais ficar sentado horas numa sala de aula escutando o professor falar."