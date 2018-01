Uma ceia levinha

Salada de brotos, melão e lichia Tempo de preparo: 30 minutos Rendimento: 6 porções Custo: médio Grau de dificuldade: fácil Ingredientes 6 xícaras (chá) de brotos de alfafa 30 bolinhas de melão orange 24 lichias descascadas, sem sementes e cortadas ao meio 1 colher (sopa) de vinagre de uva 1 pacotinho de adoçante (1g) 5 colheres (chá) de azeite 1/4 de colher (chá) de sal 1/4 de colher (chá) de pimenta-do-reino moída 200 g de presunto Parma em lascas salsa e grãos de pimenta-do-reino para enfeitar Preparo 1. Distribua o broto de alfafa em seis pratinhos individuais. 2. Disponha 5 bolinhas de melão e 4 lichias em cada prato. Reserve. 3. Prepare o molho: misture o vinagre com o adoçante, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino moída. Mexa bem e regue a salada. 4. Coloque nos pratos as fatias de presunto. 5. Enfeite com salsa e pimenta-do-reino em grãos. Sirva. Peito de peru ao molho de erva-doce Tempo de preparo: 2 horas Rendimento: 6 porções Custo: médio Grau de dificuldade: médio Ingredientes 2 colheres (chá) de sementes de erva-doce 3 dentes de alho 2 e 1/2 xícaras (chá) de cebola picada 2 colheres (chá) de tomilho fresco 2 xícaras (chá) de vinho branco seco 4 colheres (chá) de sal 1,8 kg de peito de peru 1 erva-doce 4 colheres (chá) de azeite 2 colheres (sopa) de folhas de endro Preparo 1. Numa tigela, misture as sementes de erva-doce, os dentes de alho picados, a cebola, o tomilho, o vinho e o sal. 2. Coloque na tigela os peitos de peru e envolva-os com o tempero. Deixe marinar, com a tigela tampada, por pelo menos três horas. 3. Depois disso, coloque os peitos de peru numa assadeira, junte a marinada e cubra a fôrma com papel-alumínio. 4. Asse em forno médio por 1 hora. 5. Retire o papel, regue com o molho que se formou e asse, agora com a tigela destampada, até dourar. Reserve. 6. Corte a erva doce em fatias e refogue no azeite quente, junto com as folhas de endro. Reserve. 7. Retire os peitos de peru da assadeira e coloque-os numa travessa. Reserve. 8. Escorra o molho da assadeira, coloque-o numa panela, junte 1 xícara (chá) de água e ferva até engrossar. Coe e reserve. 9. Sirva os peitos fatiados, com a erva-doce quente e o molho, enfeitado com folhas e sementes de erva-doce. Espuma gelada de laranja Tempo de preparo: 1 hora Rendimento: 8 porções Custo: baixo Grau de dificuldade: médio Ingredientes 6 laranjas seleta 2 colheres (sopa) de licor de laranja 6 claras 12 colheres (sopa) de açúcar raspas de limão galego 250 g de amêndoas lascadas torradas pedaços de laranja e folhinhas de hortelã para decorar Preparo 1. Descasque as laranjas. Retire a pele branca e corte-as no sentido do comprimento, em pedaços em forma de lua. 2. Retire as sementes e coloque as laranjas numa vasilha. Regue com o licor de laranja. Reserve. 3. Em outra tigela, bata as claras em neve. 4. Junte o açúcar aos poucos, sem parar de bater. 5. Acrescente as raspas de limão galego e as amêndoas lascadas torradas - reserve 3 colheres (sopa) de amêndoas para decorar. Mexa suavemente. 6. Numa vasilha transparente, alterne camadas de laranja e suspiro com amêndoas. Termine com uma camada de suspiro. 7. Polvilhe com as amêndoas reservadas e leve ao freezer, por 30 minutos. 8. Retire do freezer e deixe na geladeira até o momento de servir, enfeitado com pedaços de laranja e folhinhas de hortelã. Receitas fornecidas pelo Fora do Komun Culinária Criativa (R. Nunes Vieira, 77, Belo Horizonte, MG, tel: (31) 3296-4168, www.foradokomun.com.br)