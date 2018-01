Um toque integral

Espaguete gratinado ao forno Tempo de preparo: 40 minutos Rendimento: 6 porções Ingredientes: 4 colheres (sopa) de óleo de canola 1 cebola média, picada 1 dente de alho, picado 1/2 kg de filé mignon, em tirinhas 10 tomates maduros, sem pele e sem sementes, picados 3 xícaras (chá) de polpa de tomate 1 cenoura média, ralada sal a gosto 1 copo de requeijão 500 g de espaguete 50 g de queijo parmesão ralado Preparo: 1. Numa panela média, aqueça o óleo e refogue a cebola e o alho. 2. Acrescente o filé mignon e frite até a carne dourar. Junte os tomates, a polpa de tomate, a cenoura e cozinhe até o tomate e a cenoura ficarem macios. 3. Acerte o sal, peneire 1 xícara (chá) de molho de tomate sem carne e reserve. 4. Numa tigela pequena, junte o molho de tomate peneirado, o requeijão e mexa até formar um creme rosé. Reserve. 5. Numa panela grande, ferva 5 litros de água com sal para cozinhar o espaguete. Coloque a massa e mexa de vez em quando, até que a água volte a ferver. Deixe cozinhar por 10 a 12 minutos ou até que fique al dente, ou seja, macia, porém resistente à mordida. 6. Escorra a massa, acomode num refratário grande, acrescente o molho de tomate com carne e envolva bem com a ajuda de dois garfos grandes. Espalhe o creme rosé por cima, polvilhe queijo parmesão e leve ao forno médio (180ºC) por 10 minutos para gratinar. Retire do forno e sirva em seguida. Custo: médio Grau de dificuldade: fácil Variação: O salmão pode ser substituído por atum ou sardinha em lata. Basta acrescentá-los ao refogado de abobrinha com tomate e substituir o alecrim por salsinha. Salada nutritiva Tempo de preparo: 30 minutos Rendimento: 6 porções Ingredientes: Molho de pêra: 6 colheres (sopa) de azeite extra virgem 1 colher (sopa) de suco de limão 2 pêras médias, com casca, picadas 1 potinho de iogurte natural desnatado sal e raspas de limão a gosto Salada: 500 g de macarrão tipo penne 200 g de queijo cottage 300 g de peito de peru, em cubos 15 tomates cereja, cortados ao meio 100 g de nozes picadas 50 g de castanha do pará picadas sal e folhinhas de manjericão a gosto Preparo: 1. Comece preparando o molho de pêra. Bata no liquidificador todos os ingredientes, acerte o sal e reserve. 2. Numa panela grande, ferva 5 litros de água com sal e cozinhe o macarrão por 9 a 11 minutos, até que fique al dente. 3. Escorra a massa e esfrie em água corrente. Coloque numa travessa grande, acrescente o molho de pêra e envolva bem com a ajuda de dois garfos grandes. 4. Junte o queijo cottage, o peito de peru, os tomates cereja, as nozes, a castanha do Pará e misture na massa delicadamente. Decore com as folhinhas de manjericão e sirva a seguir. Custo: médio Grau de dificuldade: fácil Espaguete ao azeite com salmão e abobrinha Tempo de preparo: 1 hora Rendimento: 6 porções Ingredientes: 500 g de filé de salmão 2 dentes de alho, picados sal e alecrim a gosto 8 colheres (sopa) de azeite 2 cebolas médias, picadas 2 abobrinhas médias, em cubinhos 8 tomates maduros, sem sementes e sem pele, picados 500 g de espaguete Preparo: 1. Numa assadeira média, acomode os filés de salmão e tempere com alho, sal e alecrim. Cubra com papel-alumínio e asse em forno médio (180ºC) pré-aquecido por 25 minutos. Retire do forno, corte os filés de salmão em lascas e reserve. 2. Numa panela média, aqueça o azeite e refogue a cebola. Junte as abobrinhas, os tomates e deixe refogar por mais 10 minutos , até que a abobrinha fique macia. Se necessário, acrescente meia xícara (chá) de água. Acerte o sal e reserve. 3. Numa panela grande, ferva 5 litros de água com sal e cozinhe o macarrão por 10 a 12 minutos , até que fique al dente. 4. Escorra a massa, acomode num refratário grande, acrescente o refogado de abobrinha com tomate e envolva bem com a ajuda de dois garfos grandes. Espalhe por cima as lascas de salmão e sirva a seguir. Custo: médio Grau de dificuldade: fácil Sugestões da nutricionista Isabela Cardoso Pimentel, especialista do Hospital do Coração. Ela preparou as três receitas usando o macarrão Activita, uma linha de massas mais nutritivas e saudáveis da Adria, nas versões 3 Cereais e Soja + Cálcio, nos formatos de espaguete e penne. Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC): 0800-702 1120; www.adria.com.br.