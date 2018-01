Um toque de glamour

Dúvida cruel: misturar marrom com pink ou preto com azul cobalto nos olhos da modelo? Nem um, nem outro. Depois de alguns instantes, o maquiador Marcos Costa, autor do livro Eu Amo Maquiagem, decide-se pela combinação de dois tons de azul, e o look ficou lindo! "Além de ser um visual bacana para as festas de fim de ano, o azul é tendência", fala. Aqui, damos todo o passo-a-passo da maquiagem da capa. Mas quem quiser aprender mais detalhadamente sobre como preparar a pele, pintar os olhos e a boca, a dica é visitar o novo site de beleza do maquiador (http://www.marcoscosta.com.br/), que traz aulas de make-up em quatro vídeos curtinhos e superdidáticos. 1. No rosto limpo, Marcos faz pontinhos na testa, queixo e maçãs com a base. Usou base líquida hidratante com FPS 15, espalhando por todo o rosto (pálpebras e lábios, inclusive) com suaves batidinhas. Pode usar os dedos ou uma esponja, o que achar mais fácil. Corretivo, só para quem tem olheiras, devendo ser usado após a base e antes do pó 2. O segundo passo é passar pó translúcido com um pincel grande. O pó ajuda a fixar a base, eliminar brilhos e excesso de oleosidade 3. Resultado final da preparação da pele: textura perfeita 4. Os tons escolhidos pelo maquiador - azul cobalto e azul pavão - ficam bem em todos os tipos de pele. As sombras preenchem toda a pálpebra. Marcos usa os dedos e um aplicador. Depois, retira o excesso com cotonetes 5. O rímel levanta o olhar. O maquiador recomenda usar muitas camadas nos cílios superiores, e só um pouquinho nos inferiores 6. Já que o clima é de festa, por cima da máscara preta, Marcos sugere usar máscara prata, mas só nas pontinhas dos cílios, para não ficar "over" 7. Como os olhos são o destaque da maquiagem, a boca foi realçada com batom cor de boca, bem natural 8. Para aquelas que não resistem a um gloss, o maquiador sugere uma camada de brilho labial do mesmo tom 9. Para finalizar a maquiagem, um toque de blush bronze nas maçãs e nas têmporas Fotos: Eduardo Delfim/Divulgação