Um site de busca para filhos adotivos

A busca pela própria identidade vai levar cerca de 500 pessoas de todo o País ao 1º Fórum Nacional de Filhos Adotivos do Brasil, que será realizado em 7 de outubro, em Porto Alegre. O encontro é uma iniciativa do empresário José Ricardo Fisher, de 41 anos, adotado aos 2. A luta para localizar sua família biológica durou 12 anos. Dela, surgiu o site e a idéia do fórum. O encontro servirá para troca de experiências na busca de parentes perdidos, com palestras de juristas sobre os direitos do filho adotivo e psicoterapeutas falando da relação entre pais e filhos adotados e o desejo de encontrar a família biológica. "Nossos pais precisam entender que a vontade de encontrar a família biológica não diminui o amor que sentimos por eles. Pelo contrário. O fato de encontrar minha mãe biológica reforçou os laços que tenho com a minha mãe. O que está em questão é a busca da identidade. Todo mundo quer saber de onde veio", diz Fisher. Ele foi abandonado no orfanato Lar do Bebê com 1 ano e 4 meses. Aos 2, foi adotado. "Sempre soube que era filho adotivo, mas, aos 12 anos, tive curiosidade de conhecer minha mãe biológica. Meus pais eram contra e chegaram a dizer que ela tinha morrido. Quando minha mãe viu que eu não desistiria, passou a me ajudar." Aos 15 anos, encontrou o documento de adoção com o nome da mãe: Ana Aurora Molarinho. Passou a pesquisar em cartórios até descobrir que tinha um tio juiz. Aos 27 anos, às vésperas do nascimento de seu primeiro filho, encontrou Ana Aurora. "Ela era de família abastada, que não aceitou o fato de ela ser mãe solteira. Foi expulsa de casa, passou necessidades e me deixou no orfanato." Mas a busca não havia terminado. A avó biológica acabou revelando que Fisher tem um irmão gêmeo, também entregue para adoção. "Minha mãe biológica nunca quis contar o que aconteceu com meu irmão. Acabamos rompendo por causa disso." Fisher voltou a pesquisar cartórios, orfanatos, hospitais. Mas foi em vão. "A adoção pode ter sido feita de forma ilegal." Em junho, criou o site Filhos Adotivos do Brasil, em que publica artigos sobre adoção e oferece uma ferramenta que auxilia na procura. No site, José Ricardo Andrade Fisher está registrado sob o número 068. "Procuro meu irmão biológico, que, segundo o registro, se chama Paulo Ricardo Molarinho. Nascido no dia 04/09/1965, no Hospital Santa Casa em Porto Alegre - RS." Seu depoimento divide espaço com outros 90 pedidos de ajuda para localizar parentes. O site já permitiu que dois filhos encontrassem suas mães. "Um deles é um empresário que prefere não revelar ser filho adotivo. O outro caso é de uma mulher que casou, teve filhos e a família não sabe que ela abandonou o primeiro filho", comenta Fisher.