Um passado de lutas

Por que o Dia Internacional da Mulher, comemorado hoje, 8 de março, e instituído em 1975 pela ONU, para comemorar conquistas e combates femininos? Resposta: essas lutas surgiram, na segunda metade do século 19, momento em que as mulheres começavam a participar mais ativamente da vida pública e, em especial, do mundo do trabalho. Mas um mundo do trabalho cruel. As indústrias que começavam a se proliferar, cuspindo fumaça por grandes chaminés, empregavam em alguns setores uma população majoritariamente feminina. Em São Paulo, na última década do século 19, por exemplo, elas eram 90% do contingente de trabalhadores. E as mulheres trabalhavam nas mais rudes condições: dez a doze horas sem interrupção, em instalações sem higiene, sem condições de salubridade, açodadas sexualmente por capatazes e gerentes e, como hoje, recebendo salários bem mais baixos do que os dos homens. Muitas delas, ao voltar para casa, tinham que enfrentar o descontentamento dos maridos, pois eram tempos em que médicos e juristas acreditavam que o trabalho feminino fora de casa destruía o lar, provocava a infelicidade dos filhos e tornava a mulher uma prostituta. Nos Estados Unidos, era o momento de grandes passeatas e alguns mitos: passeatas de mulheres em Nova Iorque, onde se encontrava o grosso das indústrias têxteis. E mitos como o de um incêndio na fábrica Cotton - não comprovado -, que teria matado 127 operárias, as primeiras mártires do trabalho feminino. A revolução russa, desencadeada em 1917, também contaria com mobilização das mulheres operárias de São Petersburgo, para manifestar sua desaprovação com as terríveis condições em que viviam. Por fim, os vários congressos socialistas e comunistas que começavam a se organizar encontraram em militantes como a sindicalista alemã Clara Zetkin porta-vozes contra a exploração de que eram vítimas as mulheres. Tudo isto iria colaborar para que, nos países industrialmente avançados e, sobretudo, nos meios socialistas, se começasse a discutir a necessidade de um dia internacional da mulher. Enquanto isso, no Brasil, lutava-se não só por melhores condições de trabalho, mas também para que as mulheres estudassem e votassem. Alguns marcos desta luta: só em 1879, as mulheres tiveram autorização do governo para frequentar instituições do ensino superior, pelo que foram ridicularizadas. Em 1887, formou-se a primeira médica brasileira, Rita Lobato Velho. Em 1885, num romance intitulado Memórias de Marta, Júlia Lopes de Almeida denunciava pioneiramente a dificuldades da vida das mulheres pobres. Em 1917, a professora Leolinda Daltro liderou uma passeata, exigindo a extensão do voto para as mulheres. No ano de 1922, foi fundada a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Em 1929, foi eleita a primeira prefeita: Alzira de Souza, em Lages, Rio Grande do Norte. Em 1931, foi criada a Cruzada Feminista Brasileira e, em 1932, no governo de Getúlio Vargas, o novo código eleitoral instituiu o voto feminino. E só em 1945, uma Carta das Nações Unidas reconheceu a igualdade de direitos entre homens e mulheres. Hoje, passadas as lutas mais renhidas, as mulheres são quase 10% da representação política em instituições como Senado, Câmara ou prefeituras. E o que elas, que se beneficiaram dos combates anteriores, estão construindo para suas filhas? Muito pouco. Tanto que no dia 8 de março mais se pensa em distribuição de rosas e música do Roberto Carlos do que em agendas que, de fato, modifiquem a vida das mais desfavorecidas. Para as que pensam que a atual trajetória das mulheres transformou um passado de lutas em mais uma data comercial fica a sugestão: criar também o Dia Internacional do Homem. *Mary Del Priore é historiadora e sócia do IHGB