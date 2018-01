Um mestre da caracterização

Um dos méritos da minissérie Maysa - Quando Fala o Coração, exibida no começo do ano pela TV Globo, foi apresentar a cantora Maysa Monjardim Matarazzo às novas gerações. A incrível caracterização da atriz Larissa Maciel, fisicamente semelhante à musa da fossa, emocionou fãs e o filho da cantora, Jayme Monjardim. O responsável pelos looks que percorrem as fases da artista dos 15 aos 41 anos foi o maquiador e fotógrafo Fernando Torquatto, que comemora 15 anos de profissão.

Para mergulhar no universo de Maysa, Torquatto teve à disposição um rico material biográfico, guardado com cuidado por Jayme Monjardim: mais de 3 mil fotos, recortes de jornais e revistas, vídeos com imagens de arquivo. "Mas pedi ao Jayme para fazer do meu jeito, a partir das referências que mais me marcaram. Queria uma licença poética para compor a personagem, respeitando, claro, a cronologia e códigos, mas com um perfume contemporâneo, a fim de inspirar as pessoas", conta ele, sobre um de seus maiores desafios profissionais.

Como curiosidade, a atriz levava, em média, uma hora e meia para se transformar em Maysa. Os olhos claros da cantora ganharam atenção especial de Torquatto, que, ao longo das gravações, alternou vários tipos de delineadores, cílios postiços e perucas, que mudavam ao sabor das épocas. Nem mesmo as unhas e o formato das sobrancelhas ficaram de fora. Maysa seduziu o lado fotógrafo de Torquatto, que fez um ensaio de moda com Larissa Maciel, inspirado nos anos 70, trazendo para o presente o que foi hit na década mais cortejada pelos estilistas.

Quer mais? No site do moço, está a atriz Vera Holtz , loira e sensual, posando de Anita Ekberg, naquela famosa cena do chafariz do filme La Dolce Vita, de Fellini. Outra caracterização marcante assinada por Torquatto acabou desencadeando uma corrida aos salões. De repente, todas as morenas cabeludas queriam ter o cabelo igualzinho ao da personagem Bárbara, vivida por Giovanna Antonelli na novela Da Cor do Pecado. Bárbaras de todas as classes e idades eram vistas nas ruas e shoppings.

A atriz ficou irreconhecível com cabelos curtíssimos e loiros, visual moderno que caiu como uma luva para a vilã: "Foi uma jogada técnica, já que a Giovanna estava muito associada à personagem Jade, morena e com os cabelos longos." O maquiador não tem dúvidas de que mudanças radicais como essa ajudam o ator a compor o personagem.

Atualmente envolvido com a próxima novela das oito, Viver a Vida, com locações em Paris, Jordânia e Israel, Torquatto relata o brilho nos olhos da atriz Aline Moraes no fim dos testes de mudança de look. " Ficamos das 6 da tarde à 1h30 da manhã até acertar o tom da personagem", comenta o profissional, perfeccionista assumido.

BRASILEIRA, BEM INFORMADA

Em 15 anos, diz ele, muita coisa mudou no look da mulher brasileira. "O mercado de beleza cresceu bastante. Antes , os produtos de qualidade eram poucos e caros. Atualmente há bons cosméticos, acessíveis a todas as classes." Também o perfil da mulher é outro: "Se antes ela se maquiava pouco, hoje percebe o quanto a imagem pessoal é importante." Para ficar por dentro das novidades, folheia revistas femininas, vê TV, novelas, pesquisa na internet ou até mesmo acompanha o desfile das celebridades do Oscar. "Fontes de informação não faltam, e vejo mais acertos do que erros, sinal de que estão bem antenadas."

Com planos de lançar um livro - ideia que vem amadurecendo há um certo tempo - Torquatto não quer apenas ensinar truques de maquiagem. "Beleza não é futilidade. É uma ferramenta importante para a mulher acreditar nela mesma e, assim, alimentar sua autoestima."

TRAJETÓRIA

Natural de Santos, conta que, desde pequeno, ao ver os filmes da Sessão da Tarde, na Globo, admirava os rostos das glamourosas atrizes de cinema. Em 1988, foi para o Rio de Janeiro, onde cursou a faculdade de Comunicação, ingressando também na carreira de modelo. O seu interesse concentrava-se, sobretudo, no backstage, atento ao trabalho dos maquiadores.

O start para sua própria carreira na área aconteceu durante uma viagem a Paris, onde frequentou como ouvinte um curso de um renomado maquiador francês. Era o início dos anos 90 e a faculdade de Comunicação foi trocada pela de Programação Visual. Ao realizar um trabalho do curso de fotografia, resolveu maquiar a modelo e, assim, deu-se seu batismo oficial como maquiador.

Despontando a cada trabalho realizado - tanto na maquiagem como na fotografia -, foi convidado pela Rede Globo para trabalhar na caracterização das personagens de telenovelas e minisséries, como A Lua Me Disse, Belíssima, Páginas da Vida, Sete Pecados, Paraíso Tropical, Duas Caras, Queridos Amigos, Ciranda de Pedra, Três Irmãs. Paralelamente, fez várias edições do São Paulo Fashion Week e do Fashion Rio, e assinou editoriais de beleza.

Consultor de estilo, tem uma coluna semanal na revista Quem, é consultor estratégico da rede O Boticário e vem se destacando cada vez mais como fotógrafo. Pelas suas lentes, passaram nada menos do que Reynaldo Gianecchini, Taís Araújo, Carolina Dieckman, Letícia Birkheuer, Preta Gil, Giovanna Antonelli, Rodrigo Santoro, Camila Pitanga, Cleo Pires, Bruno Gagliasso e muitos outros.

Vem do profissional a melhor definição sobre a sua arte: "Em um trabalho, sei exatamente qual será o resultado final, pois mexo na concepção geral, desde a maquiagem até as fotos. Numa linha de raciocínio única, consigo transformar em realidade o que, em outras situações, apenas se almeja."

DICAS

Um kit básico de maquiagem deve conter corretivo, base, pó translúcido, blush neutro e duo de sombras marrom e bege.

As negras devem evitar batons e sombras metálicos em excesso.

Escolha sempre a base num tom mais claro do que sua pele.

O batom vermelho é sempre oportuno, mas reserve-o para um momento especial.

Os produtos opacos envelhecem a pessoa, portanto, um pouco de brilho é recomendável.

Para corrigir o contorno dos lábios, use um lápis cor de boca.

Falta de tempo? Então carregue apenas um rímel, blush e gloss.