Um mergulho na Amazônia

A edição de hoje de O Estado de S. Paulo traz um presente aos seus leitores. Perto de completar 133 anos de existência - a serem celebrados no dia 4 de janeiro -, o jornal publica a revista Grandes Reportagens - Amazônia. A edição especial tem 124 páginas e apresenta uma questão central: "ainda é possível salvar a Amazônia?" Para apontar os problemas e discutir as soluções para a região de maior biodiversidade do planeta, repórteres e fotógrafos do Estado foram a campo, revelando preciosidades sobre a fauna, a flora, os rios, os habitantes, os exploradores amazônicos No portal Estadao.com.br, os internautas encontram conteúdo multimídia, como áudios e vídeos, reportagens exclusivas, além de uma galeria de fotos inéditas e depoimentos dos repórteres. Um fórum incentivará os leitores a participar de um amplo debate sobre o futuro da região. O conteúdo do especial também pautará a programação da Rádio Eldorado durante esta semana. No dia 16 de janeiro, dando continuidade ao projeto, será inaugurada no Wilson Center, em Washington (EUA), uma exposição com 52 imagens das expedições. A mostra ocorrerá paralelamente a um seminário sobre sustentabilidade. Em seguida, a exposição se tornará itinerante, ocupando centros de universidades americanas. Harvard e Columbia já manifestaram interesse. São Paulo receberá o evento em fevereiro, quando haverá um seminário no auditório do Estado, com transmissão pela TV Estadão, via internet.