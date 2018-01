Um inverno à carioca

A primeira prévia do que será o inverno 2007 nos trópicos acaba hoje, quando a Colcci encerra a temporada carioca de desfiles, com direito a Gisele Bündchen na passarela. A expectativa, como sempre, é de muita confusão no backstage e arredores da Marina da Glória. Até o momento, quem mais ?causou? por aqui foi Reinaldo Gianecchini, que caiu de pára-quedas sem camisa na apresentação da TNG. Como Raica, garota da marca nos outdoors da Cidade, não é mais namorada de jogador de futebol, o jeito foi jogar Giane aos leões do mundo fashion. Foi um auê e tanto. O Fashion Rio, famoso pelo excesso de celebridades na platéia, não chegou a desfalcar a Globo desta vez. Para se ter uma idéia, Kelly Key teve seu dia de glória ao aparecer na fila A da Maria Bonita Extra, uma marca que não tem nada a ver com ela (acima). A menos que a moça esteja querendo trocar o jeans empina-bumbum por algum dos looks ?sou cinza, sou chique? que a grife apresentou. O cinza em todas as suas nuances apareceu na maior parte das coleções, nublando a estação. Foi assim em Mara Mac, Melk Z-Da, Permanente, Maria Bonita Extra, Graça Ottoni, Eliza Conde. As roupas se parecem tanto que, se não vierem com legenda, fica difícil dizer o que é de quem. Mas há cor e graça no Fashion Rio, sim. Thais Losso, para a Sommer, fez seu show no Planetário da Gávea e jogou a moda jovem para o espaço. Fica caricata ao reler de forma óbvia referências do passado, mas acerta em cheio ao propor um novo jeito de vestir para a molecada tecnológica. O espírito carioca também não foi totalmente anulado pelos modelitos desabados da maioria. A Cantão trouxe uma coleção com cor, graça, em que as idéias obrigatórias dão alegria ao inverno. As peças são curtíssimas, o balonê é a forma e as modelos, tão tenras como as consumidoras da marca. Para os meninos, esse espírito foi incorporado na coleção da Reserva. A marca masculina soprou novidades, como a cintura alta com cintinhos duplos, os pulls extralongos, as bermudas balonê e a reedição dos abrigos de plush. Os meios de transporte fizeram a cabeça dos estilistas cariocas. Dois desfiles usaram carros como cenários, caso de Maria Bonita Extra (em que Bia Lessa montou um congestionamento na passarela) e Alessa (que levou o povo da moda para uma concessionária, numa saidinha que terminou mal. A ex-miss Brasil Leila Shuster foi assaltada e teve a mão ferida a facada). Já a Animale e a TNG se inspiraram em aviões, cada uma para seu público alvo. As peruas cariocas não vão encontrar uma oncinha sequer na coleção da Animale, o que é estranho. Já na TNG, o diretor de estilo Henry Alvarez fez uma coleção de calças jeans justíssimas, maxibalonês e boas misturas de roxo, cru e azul piscina. Já a Sta Ephigênia, com sapatos de plataformas imensas, praticamente impediu as meninas de caminhar na passarela. O Fashion Rio terá hoje os desfiles da Virzi, Chiaro, Elisa Chanan, Theodora e Colcci. Na semana que vem, é a vez da São Paulo Fashion Week, que começa no dia 24.