O Fashion Rio está chegando ao fim. A sexta-feira viu o sol aparecer na orla carioca, levando boa parte dos fashionistas à praia, já que o expediente só teve início no meio da tarde, com as apresentações da segunda leva dos estilistas do Rio Moda Hype. Em seguida foi a vez da Virzi e da montagem da exposição da Chiaro, que em vez de desfile apresentou uma coleção de fotos. Elisa Chanan fez um clean que conquistou a platéia. Em seguida, Rita Wainer fez um desfile para os sentidos. Olfato, audição e visão foram chamados para trabalhar em dobro. Um aroma de incenso, desses de casa de umbanda, tomava conta do ambiente e deixava uma névoa no ar que dificultou um pouquinho a visão das peças, que ganham destaque em uma temporada morna. Rita é mais visceral, aposta em um exagero calculado. Traz bordados de colorido gritante, pérolas em diferentes tamanhos, blusinhas linha A que tem saída certa no varejo, babados na malha, prata na calça de abrigo e no blommer (na altura dos joelhos), legging de anarruga verde abacate, e alguns vestidos de jérsei. Mas foi a audição o sentido mais judiado, com o ´show´ ao vivo de um trio de bateria, baixo e guitarra, que parecia fazer um ensaio interminável, como uma passagem de som atordoante. É moderno. É moderno? A próxima atração, aguardem para já, já, é a Colcci, que traz Gisele Bündchen para vestir seu inverno 2007.