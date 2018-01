A Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) suspendeu as atividades dos dois hospitais que mantinha em Porto Alegre e de um em Canoas, ontem. O motivo, segundo o site da instituição, seriam as pressões que a Ulbra estaria sofrendo por causa de dificuldades financeiras. Funcionários estavam em greve para exigir salários atrasados.