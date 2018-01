UFSCar tem 7% de abstenção no 1º dia de prova

Dos 30.859 inscritos no vestibular da UFSCar 2009, 2.166 não compareceram ao primeiro dia de prova, índice de abstenção de 7%. Foram realizadas ontem as provas de português, inglês e redação. Hoje, a partir das 14 horas, o candidato fará as questões de química, matemática e história. No último dia, será realizado o exame de biologia, física e geografia. Em todos os dias haverá questões discursivas e de múltipla escolha.