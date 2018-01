UFSCar oferece vagas para residência médica

A UFSCar recebe inscrições até o próximo dia 31 para as residências Médica e Multiprofissional voltadas à saúde da família e comunidade. As inscrições devem ser feitas apenas pela internet (www.srh.ufscar.br). A duração é de dois anos, com carga horária de 60 horas semanais. A residência médica é voltada para graduados em Medicina. Já a Multiprofissional se destina a egressos dos cursos de Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional. Os alunos selecionados receberão bolsa de R$ 1.916,45.