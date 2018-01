A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) aplicou ontem a última prova do vestibular 2008. Os candidatos fizeram a prova de biologia, física e geografia. O índice de abstenção foi de 11%, média dos últimos dias em anos anteriores. A lista de aprovados será divulgada no dia 2 de fevereiro. A matrícula deverá ser feita no dia 8.