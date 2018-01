UFMG terá curso de restauração cultural

O primeiro curso de graduação em Conservação e Restauração de Bens Culturais do Brasil foi lançado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A iniciativa inédita prevê a graduação em uma área cuja demanda vem crescendo. A UFMG optou por um modelo interdisciplinar de curso. Serão 30 vagas já no primeiro semestre de 2008. Por isso, as inscrições para o vestibular foram reabertas até o dia 4. A graduação terá duração de oito semestres.