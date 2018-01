UFABC abre vagas de professor visitante

A Universidade Federal do ABC abriu inscrições para contratação de professores visitantes (por tempo determinado). O vínculo dos aprovados terá validade de um ano, com possibilidade de renovação pelo mesmo período. As inscrições serão recebidas até 31 de dezembro. Os interessados devem possuir título de doutor válido em todo o território nacional. O regulamento completo e o requerimento de inscrição estão disponíveis no site www.ufabc.edu.br.