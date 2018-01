A Comissão Europeia informou ontem que em 2008 o setor da indústria pesada, o mais poluente, reduziu em 3,06% as emissões de gases do efeito estufa nos países da União Europeia. Ao todo, as emissões registradas chegaram a 2.118 milhões de toneladas de gases-estufa. Na Espanha, o setor reduziu suas emissões em 12,4%.