Turquia em tom pastel

Com lotação mais do que esgotada no salão Copacabana, uma das três tendas de desfiles do Fashion Rio, a grife Permanente Andrea Saletto mostrou uma coleção curtinha e bem-resolvida. Tendo a Turquia como inspiração poderia-se supor que a estilista viesse com interpretações literais do Oriente. Felizmente, não foi o que se viu. Com uma cartela de cores clássica, construiu um inverno 2007 de boas peças de alfaiataria, onde bermudas ganham a companhia das leggings e as calças adquirem cavalos de sarouel e pregas. Os blazers e as camisas viram túnicas. As cores mais intensas que se esperam de uma coleção com perfume de Turquia vieram apenas nos cachecóis. A modelagem vem longe do corpo, e quando aparece, aqui e ali, um vestido mais colado ao corpo, há sempre uma sobreposição, como uma tela, um véu de voil, de tule. A ostentação, que poderia ter servido de desculpa para emperequetar a coleção, felizmente ficou restrita à capa dourada alongada, como um maxicasaco do sportwear, transformado em objeto de luxo.