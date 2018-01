Turista espacial viaja pela 2.ª vez

O turista espacial americano Charles Simonyi, um dos empresários pioneiros da Microsoft, decolou ontem do cosmódromo de Baikonur, no Casaquistão, a bordo do foguete Soyuz. Simonyi, que vai ao espaço pela segunda vez, pagou US$ 35 milhões (cerca de R$ 78,2 mi) pela nova aventura. Ele viaja acompanhado de dois astronautas, um americano e um russo, que substituirão compatriotas na Estação Espacial Internacional. Eles retornam à Terra no dia 7 de abril.