A partir de hoje, quem quiser passar alguns dias na Estação Espacial Internacional pagará mais caro pela aventura. Segundo a agência Space Adventures, a viagem custará entre US$ 35 e 45 milhões. O último turista a viajar para o espaço, Richard Garriott, desembolsou US$ 30 milhões. A Rússia recorreu ao turismo espacial, após uma crise de financiamento do seu programa espacial.