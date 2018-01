Túnel do tempo

Em uma garagem, brinquedos empilhados em estantes de escritório dividem espaço com o carro de Washington Franco, de 40 anos. Ele é conhecido na Vila Mariana, bairro onde mora, por Alemão. A única indicação que ali funciona um comércio são os desenhos pintados no portão: o robô em tamanho gigante do seriado Perdidos no Espaço e o soldadinho símbolo da antiga marca Atma. Há verdadeiras relíquias. Brinquedos que podem surpreender as crianças e, principalmente, encantar os pais. Basta fuçar nas prateleiras para iniciar o flashback. Pode-se encontrar, por exemplo, Banco Imobiliário, Batalha Naval (na caixa original!), bicicleta BMX, Autorama, bonecas, cozinhas, panelinhas, entre outras fantásticas descobertas. "Não vendo tudo o que está exposto, e já deixei de negociar brinquedo porque o pai queria entregá-lo para o filho destruir", avisa Alemão, enquanto mexe nas estantes para procurar, em meio à desordem, mais relíquias. Mas quando percebe que o brinquedo vai servir para o adulto matar a saudade da sua infância junto com seu rebento, a venda é garantida. "Muita coisa faz parte da minha coleção: são brinquedos que conservei da minha infância e outros que fui comprando de quem queria se desfazer da velharia", explica Alemão, que trabalha mesmo é com iluminação e som de festas. Como sua lojinha não é o principal ganha-pão, pode se dar ao luxo de comercializar o que bem entende. É comum também a garagem receber a visita de quem quer apenas relembrar dos brinquedos da infância. Deve-se tomar o cuidado, é claro, de tocar nas peças apenas com a permissão do dono: vários bilhetinhos advertem os visitantes para não mexerem em nada. "É um prazer para mim ver o encantamento de adultos, crianças e saber das histórias de cada um." Uma das histórias da qual não se esquece é a de uma mulher que foi atrás de um forninho antigo, que assava minibolos. Por causa desse singelo divertimento, ela havia se apaixonado pela cozinha, tornando-se professora de culinária. Conseguiu recuperar essa peça do passado, e o forninho fica exposto em local de destaque na sua escola. A lojinha mágica de Alemão nasceu por acaso. De tanto comprar - e colecionar - brinquedos antigos, sempre em parceria com sua esposa Adriana, o espaço onde os guardava ficou pequeno. O jeito foi colocá-los na garagem. Não imaginou que sua diversão se transformaria em negócio - informal, diga-se, de venda, troca e compra. Atenção: o melhor a fazer é marcar um horário antes ir até lá, porque nem sempre o portão está aberto. Onde achar Alemão Brinquedos: R. Joaquim Távora, 719, Vila Mariana, tels.: 9663-4870 ou 5549-1747