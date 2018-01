Trivial com capricho

Espaguete com sardinha

Tempo de preparo: 30 minutos

Rendimento: 6 porções

Ingredientes:

1 cebola grande cortada em

rodelas finas

6 colheres (sopa) de azeite

de oliva

500 g de tomates maduros sem pele nem sementes

80 g de champignons

6 sardinhas em conserva

25 g de azeitonas pretas miúdas (são mais saborosas)

orégano, pimenta-do-reino e sal a gosto

500 g de espaguete

Preparo: 1. Numa panela grande, refogue a cebola na metade do azeite. Assim que começar a murchar, junte os tomates picados e mantenha em fogo alto, mexendo algumas vezes, por cerca de 5 minutos. Desligue a chama e reserve. 2. Aqueça o azeite restante em uma panelinha e junte os champignons cortados em lâminas, as sardinhas cortadas em pedaços e as azeitonas pretas.

3. Tempere com orégano, pimenta-do-reino e sal, e deixe aquecer bem. 4. Junte esse refogado aos tomates reservados, adicione meia xícara (chá) de água fervente e mantenha em fogo bem baixo, por cerca de 15 minutos, mexendo de vez em quando. 5. Cozinhe o espaguete em água fervente salgada, até ficar al dente. 6. Escorra o espaguete, despeje-o na panela do molho, misture delicadamente e deixe tomar gosto por alguns instantes. Sirva.

Custo: baixo

Grau de dificuldade: fácil

Espaguete à putanesca

Tempo de preparo: 20 minutos

Rendimento: 6 porções

Ingredientes:

6 colheres (sopa) de azeite

2 dentes de alho picados em fatias finas

6 filés de anchovas amassados

1/2 pimenta malagueta

picadinha

1 tomate sem pele picadinho

1 colher (sopa) rasa de extrato de tomate

12 azeitonas verdes

12 azeitonas pretas

2 colheres (chá) de alcaparras

1/2 xícara (chá) de vinho

branco

1/2 xícara (chá) de água

500 g de espaguete

Preparo: 1. Aqueça o azeite numa frigideira grande e frite o alho e as anchovas, misturando até obter uma pasta. 2. Junte a pimenta malagueta e refogue mais um pouco. 3. Adicione o tomate e o extrato de tomate, e refogue por 3 minutos. 4. Adicione as azeitonas, as alcaparras, o vinho e a água, misture bem e cozinhe por cerca de 10 minutos, até obter um molho encorpado. Reserve. 5. À parte, cozinhe o espaguete em bastante água fervente salgada, até ficar al dente. 6. Logo depois, escorra, misture com o molho e sirva em seguida.

Custo: baixo

Grau de dificuldade: fácil

Espaguete com atum

Tempo de preparo: 30 minutos

Rendimento: 6 porções

Ingredientes:

5 colheres (sopa) de azeite

2 dentes de alho picados

1/4 de xícara (chá) de salsa

picadinha

4 tomates médios e maduros

1 colher (café) de orégano

sal e molho de pimenta a gosto

1 colher (chá) de açúcar

1 lata de atum em pedaços

1 colher (sopa) de alcaparras

500 g de espaguete

Preparo: 1. Numa panela, aqueça o azeite e frite o alho. Adicione a salsa e refogue.

2. Junte os tomates batidos no liquidificador e peneirados, o orégano, uma pitada de sal, o molho de pimenta e o açúcar. 3. Cozinhe em fogo médio, mexendo às vezes, por uns 15 minutos. 4. Junte o atum e as alcaparras, e cozinhe por mais 3 minutos. 5. Cozinhe o espaguete em água fervente salgada, até ficar al dente. 6. Escorra-o e misture o molho. Sirva.

Custo: baixo

Grau de dificuldade: fácil