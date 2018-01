O desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, do Tribunal Regional Federal da 4.ª Região (RS), decidiu liberar a importação de pneus usados para a indústria de reforma de pneus no Brasil. Flores Lenz acatou recurso impetrado pelo advogado Ricardo Alípio da Costa em favor do Instituto BS Colway e da Pneus Hauer Brasil.