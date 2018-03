Três exposições celebram o design brasileiro no Museu da Casa Brasileira

Exposição com obras de Hugo França Foto: André Godoy/Divulgação

O Museu da Casa Brasileira abre para o público neste sábado, 13, três mostras que celebram o design produzido no País. Estarão expostos nos espaços internos e externos da instituição móveis, miniaturas e brinquedos. O museu tem visitação gratuita durante os fins de semana e feriados.

A exposição "Hugo França: Escalas em Contraste" traz obras do artista gaúcho - esculturas mobiliárias de madeira - em grande formato e pequenas miniaturas, feitas pela artesã D'Ajuda. Um trabalho específico de França também ganha destaque: ele transformou uma árvore condenada no jardim do museu em abra de arte.

Balanços estarão no jardim do museu Foto: Divulgação

A segunda mostra é a "Design Mirim", com curadoria da Equipe MCB e Sergio Campos. A intenção é mostrar a vida adulta em miniaturas, por meio de mobiliário e objetos de uso cotidiano reduzidos à escala infantil. Entre as obras, estão cadeiras assinadas por designers brasileiros, como Jose Zanine Caldas, Abraham Palatnik e Lina Bo Bardi.

Por fim, no jardim, será feita uma retrospectiva do projeto "Balanço MCB+BOOMSPDESIGN", que trouxe uma série de 11 balanços projetados por designers brasileiros. A instalação coletiva traz todos exemplares apresentados anteriormente, com mais duas novidades projetadas por Ruy Ohtake e Hugo França.

Serviço

Inauguração das exposições: "Hugo França: Escalas em Contraste", "Design Mirim" e "Projeto Balanço MCB+BOOMSPDESIGN"

Museu da Casa Brasileira

Av. Brg. Faria Lima, 2705 - Jardim Paulistano

De 13 de agosto até 16 de outubro