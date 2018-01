Treinador para a vida

Você já pensou em ter um treinador para a sua vida? Em meio à correria moderna, há quem esteja recorrendo ao chamado life coach, ou seja, um tipo de personal trainer, mas da vida. Especialmente em momentos de transição, ou confusão, esse profissional ajuda o cliente a avaliar os próprios valores, crenças e desejos. A partir daí, são elaboradas metas e os passos necessários para alcançá-las. De forma mais mística, há também os que buscam os serviços de astrólogos ou tarólogos, que lhes dão um aconselhamento contínuo, guiando-os para a busca de seus desejos. A tendência é nova no Brasil, mas é crescente a procura por este tipo de profissional. O coach foi criado nos Estados Unidos durante os anos 70. Hoje, é extremamente comum, tanto entre os norte-americanos como entre os europeus. Aqui no Brasil, há cerca de quatro anos, o processo tornou-se mais popular, principalmente nas empresas. Nesse caso, tem um foco profissional e visa a atingir metas produtivas. No life coach, o objetivo é melhorar relacionamentos, a espiritualidade, missão de vida, valores e, ainda que se foque na carreira, o trabalho aparece dentro do contexto da vida da pessoa. No caso do life coach, acontecem sessões de uma hora semanal. O "treinador" conversa com o cliente, propõe exercícios, faz perguntas e estipula tarefas para o próximo encontro. "O coach apóia a pessoa para que alcance suas metas, desenvolvendo suas competências emocionais", explica a life coach carioca Jael Coaracy, autora do livro Vai Dar Certo (Editora Bestseller). "Ajudamos o cliente a administrar as próprias emoções e a questionar como pode melhorar o comportamento para atingir o que quer, acessando seus próprios recursos." Jael reforça que o trabalho é muito diferente da psicoterapia, porque não trabalha questões emocionais, nem fica remoendo o passado. É um processo objetivo e rápido, focando bastante na gestão do tempo e minimização do estresse. Os seus clientes estão no Brasil inteiro e até no exterior, porque, além de atender em seu escritório, ela também presta essa consultoria pelo Skype, na internet. Houve uma cliente, por exemplo, que estava fazendo o seu mestrado na Alemanha, mas estava muito angustiada com a permanência naquele país. Jael fez life coaching com ela pela internet. Uma de suas clientes é a gaúcha Agda Regina Borges Nozari, de 50 anos. Ela mora na capital fluminense há 20 anos e é atendida no consultório de Jael. É viúva, mas se casou de novo. Procurou Jael quando se separou do segundo marido, e abandonou a faculdade de Direito que havia começado. "Era um momento em que estava confusa, vi a idade chegando. Fiquei meio sem direção", lembra ela, que contratou o serviço há seis meses. Conta que o trabalho a ajudou a definir metas e a desenvolver habilidades para alcançá-las. Desde então, voltou à faculdade de Direito, reconciliou-se com o marido e conseguiu um estágio na área. "Aprendi a dizer não e a cuidar primeiro de mim para depois atender à expectativa dos outros." Até o relacionamento com a filha melhorou. "Antes eu pensava que podia conseguir tudo sozinha. Hoje sou mais humilde e aceito que posso precisar de alguém que me ajude." Charles Popoff também trabalha como coach há um ano, tanto orientando a vida como o lado profissional. A sua própria experiência profissional é um exemplo de virada. Trabalhou anos na área de Recursos Humanos de empresas, e decidiu pedir as contas, cansado de trabalhar para satisfazer às expectativas dos chefes. Escreveu até um livro, Eu Me Demito, que está sendo apresentado às editoras. E decidiu que queria trabalhar com coach, ajudando as pessoas a se desenvolverem. "Buscamos eleger os valores, necessidades e preferências psicológicas. Fechamos um diagnóstico e, a partir das preferências e necessidades, colocamos o que as pessoas estão querendo, sonhando e não realizando." Explica que o trabalho dura, em média, 10 semanas. "O papel do coach é servir como uma referência externa, porque não faz parte da dinâmica emocional do cliente, tem isenção. Ele mostra o que pode trazer sentido e significado para a pessoa, sem fazer julgamentos." Uma de suas clientes é a empresária e fisioterapeuta Karina Ciciliano, de 27 anos. Está sendo submetida a esse processo há quatro meses. "Estou em busca de mais autoconhecimento", fala ela, que está explorando mais o lado profissional. "O coach vai mostrando onde é preciso trabalhar mais. Me ajudou muito a estabelecer metas e a abrir outros caminhos, me trouxe clareza." Segundo ela, seu aspecto criativo melhorou muito, assim como a realização pessoal. "Ele dá a vara e você pesca." Há quem eleja a astrologia como fonte de aconselhamento. A empresária Cristiane Cury, de 44 anos, aconselha-se com a astróloga Raquel de Lucca, há nada menos do que 20 anos. Faz uma consulta anual, mas, volta e meia, telefona para a astróloga quando a vida a desafia. "Sou canceriana. Sempre achei interessante o que é oculto", justifica. "Existem várias formas de previsão, mas a astrologia tem fundamentos." Lembra-se de um mês em que a astróloga lhe recomendou tomar cuidado com a velocidade e, justamente nesse período, sofreu um acidente de carro. Há poucos meses, teve que resolver um problema jurídico e debateu com a astróloga a forma como poderia lidar melhor com o caso. "É uma conselheira, mas não é como adivinhação. É uma linha de análise que serve para o autoconhecimento, para se ter mais atenção."