Novo tratamento com anticorpos impulsiona a resposta imunológica e prolonga a sobrevivência de macacos infectados com o vírus da imunodeficiência dos símios (VIS), o equivalente ao vírus da aids nos humanos (HIV). Pesquisadores da Universidade Emory, de Atlanta, forneceram anticorpos que bloqueiam o receptor 1 de morte celular programada (a aids se caracteriza por elevada taxa de morte celular) a macacos com VIS.