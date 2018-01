Tratamento de câncer será feito em um só local

Para diminuir a peregrinação de pacientes oncológicos nos serviços de saúde, uma portaria publicada ontem no Diário Oficial da União (DOU) redefiniu a forma de atendimento. De acordo com a nova regra, os hospitais credenciados ao Sistema Único de Saúde (SUS) para esse tipo de tratamento devem oferecer atenção integral aos doentes, do diagnóstico aos cuidados pós-operatórios. Hoje, muitas vezes, os pacientes são operados em um local e precisam se deslocar para fazer as sessões de quimioterapia e radioterapia em outro local, o que pode prejudicá-lo. A intenção do ministério é concentrar todo o atendimento em um só local. Isso facilita a análise de sua evolução clínica - e diminui seu sofrimento. "O grande problema que tínhamos antes é que o paciente ficava rodando pelo sistema e acabava com a atenção repartida entre os serviços, além do inconveniente de fazer a cirurgia num local e a radioterapia em outro", diz o secretário de atenção à saúde, Alberto Beltrame. Hoje, 258 hospitais no País se enquadram nos critérios de atendimento integral - 11 foram credenciados ontem, por essa mesma portaria. Caso os outros hospitais hoje habilitados para o tratamento do câncer não se enquadrem nas especificações da portaria, serão descredenciados pelo SUS. Os onze novos serviços de atenção integral credenciados pelo sistema público estão divididos em sete Estados: Bahia, Goiás, Minas, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Norte e São Paulo. Com a publicação da portaria, todos os Estados brasileiros, exceto Roraima, passam a ter, pelo menos, um hospital habilitado para o tratamento de pacientes oncológicos. A nova regra é considerada pelo ministério como uma etapa do processo de reestruturação na oferta do tratamento do câncer. Desde a publicação de uma portaria anterior, em setembro de 2007, a pasta deixou de credenciar os serviços que disponibilizavam os tratamentos de quimioterapia e radioterapia de forma isolada, ou seja, funcionavam fora dos hospitais. Em 1998, eram 91 serviços como esses. Hoje, sobraram 17, porém com autorizações provisórias de funcionamento. Segundo Beltrame, nos locais em que houve descredenciamento de serviços isolados, sem relação com hospitais, novos foram abertos para receber a demanda. O impacto, afirma Beltrame, deve ser a diminuição das filas de espera por procedimentos como a radioterapia, estimada em mais de 50 mil pessoas. "A espera por radioterapia é um problema que reconhecemos e estamos trabalhando para enfrentar", confirma o secretário."No entanto, a mudança deve representar um avanço no sistema de gestão para os Estados e municípios." TERCEIRO TURNO Outra forma de diminuir as filas que pode ser adotada pelos hospitais é a abertura de um turno adicional de radioterapia. "Estamos prevendo as mudanças desde o ano passado, quando aumentamos o teto do repasse financeiro para os Estados e municípios, o que pode permitir a criação do terceiro turno para esses serviços (radioterapia) e a habilitação de novos", diz Beltrame. Em 1999, 156 mil doentes receberam quimioterapia no País. Em 2008, esse número já ultrapassava 251 mil.