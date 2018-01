Transmissão por ''''Aedes aegypti'''' é o maior temor

O infectologista Vicente Amato Neto alerta que pode estar se disseminando um clima de pânico no Paraguai. "Ao que parece, é uma questão que nós já conhecemos", afirma. "As pessoas circulam por áreas silvestres sem ser vacinadas e acabam contaminadas." A ameaça à saúde pública, portanto, seria restrita. No entanto, ele ressalta que, se ficar comprovada a contaminação de febre amarela por Aedes aegypti no país vizinho, há motivo para preocupação, porque neste caso cresce a probabilidade de contaminação em áreas urbanas. "Os epidemiologistas paraguaios têm que dar uma resposta rapidamente", diz.