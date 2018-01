Traduzindo as passarelas

Quase íntimas. Rosa Chá e Adriana Degreas (da esquerda para a direita)

UNDERWEAR À VISTA

O inverno já anunciava o que veio a se confirmar nas passarelas: as lingeries estarão entre as protagonistas do verão. Seja aparecendo delicadamente nos looks ou servindo de base para a modelagem das roupas e peças para a praia. A prova disso é que as hotpants (aquele caleçon com estilo dos anos 50) estiveram presentes em muitos desfiles, assim como os tops e corsets que desenham o busto e modelam a silhueta. Essa construção estruturada, vinda do universo do underwear, também forma a parte de cima de vestidos ultrafemininos, outra vedete da temporada. Boa pedida para usar com as transparências.

À mostra. Tufi Duek e Colcci (à direita) HORA DAS TRANSPARÊNCIAS Tecidos de tela vazada, gaze de algodão (ou até com efeito plastificado) vão ser a grande sensação do verão. Nas passarelas, apareceram tanto em vestidos mais elaborados - com shape dos anos 60 que remetem à Courregès -, mostrados no desfile da Tufi Duek, como nos looks joviais da Colcci, que explorou ao máximo a transparência em blusinhas e vestidos fluidos - muitas vezes, com sobreposição de peças para esconder o que não se pode mostrar. Até os acessórios entraram na onda: muitas das sandálias misturaram o plástico ao couro ou vieram com saltos de acrílico. O verão se anuncia bem sexy, prepare-se para mostrar-se inteira por aí.

Único tom. Alexandre Herchcovitch e Maria Bonita (look nude) MONOCROMIA SEM MONOTONIA Muitas grifes adotaram looks de cor única, que podem ir do todo nude - sim, a cor e suas variações continuam fortíssimas! - ao todo azul marinho, substituindo o all black que tomou conta do inverno. Inclusive, em alguns casos, com todos os acessórios, e até o make e o esmalte combinando, como fez Herchcovitch. Para quebrar a monotonia no visual, o ideal é variar nos materiais e abusar das texturas. O resultado é uma moda simples e elegante, para usar sem medo.