Toques e retoques

Celso Kamura Antes de começar a maquiagem, pingue umas gotinhas de colírio nos olhos para descongestioná-los. Para afinar nariz largo, use sombra marrom clara nas laterais, espalhando bem. Se você não usa muita maquiagem, a dica é passar um corretivo na pálpebra superior e várias camadas de rímel. O corretivo dá uma iluminada no olhar e o rímel destaca os olhos. Não parece, mas o blush é um curinga! Dá um ar de saúde, afina (se aplicado mais verticalmente) e ilumina o rosto, quando passado entre os olhos e têmporas, com um pouquinho de sombra clara por cima. Os anos 80 ditam o design das sobrancelhas. Para engrossar, com um pincel chanfrado, passe sombra na cor marrom (se for loira) ou preta e marrom misturadas (se for morena) Cílios com volume? Experimente fazer pontinhos com delineador preto na raiz dos cílios para aumentá-los. Os batons vermelhos, puxando para o coral, ou mais escuros estão em alta. Contorne a boca com um lápis, preencha com o batom e tire o excesso com lenço de papel. Para não borrar o rosto ao maquiar os olhos, passe um pouco de pó solto na parte inferior dos olhos e remova com um pincel no final. Tenha sempre um pó compacto na bolsa para retoques . Com uma passada, a maquiagem parece nova Se os lábios são finos, faça um leve contorno, passe o batom e um pouco de gloss no centro. Aguinaldo Leandro Ao iniciar uma maquiagem, comece primeiro pelos olhos. Por que? É inevitável não manchar ao redor deles e, assim, você evita ter que reaplicar uma base ou corretivo ou até mesmo ter que limpar e refazê-la. Para aproximar olhos muito afastados, aplique um tom de sombra mais escuro no canto interno da pálpebra e forme um dégradé, até chegar a um tom mais claro no canto externo das mesmas. Se a área dos olhos estiver desidratada, evite usar pó compacto, pois este marcará ainda mais as linhas de expressão. Aplique o corretivo após a base, para obter um look iluminado. Lápis na mão: aumente a boca fazendo um contorno imaginário fora da linha dos lábios. Abuse dos tons mais claros e brilhos para dar volume. Nariz largo? Para disfarçá-lo, Aplique pó ou base num tom mais escuro que a pele nas laterais. E, no centro do nariz, use um tom iluminador mais claro, como um corretivo ou sombra nacarada (tonalidade de madrepérola). Aplique sempre um pouco de base ou corretivo em toda a pálpebra antes de passar a sombra. Isso faz com que a cor intensifique e dure muito mais. Ao usar delineador, faça um traço bem fino e rente aos cílios superiores. Nos cílios inferiores, o traço deve ser curto, de fora para dentro, sem pegar toda a extensão. Esfumace com os dedos para evitar uma expressão "dura". Taís Cassolari Se o seu rosto for arredondado, use um blush, esfumaçando no meio da bochecha, de dentro para fora, em movimentos circulares. Olheiras, ar de cansaço? Misture as pomadas Hirudoide e Hipoglos e passe só um pouquinho da mistura à noite. No caso de olhos muito grandes, prefira sempre as sombras em tons escuros - de preferência, esfumaçando. Cílios curtos e ralos não têm jeito. A única alternativa é abusar do rímel para dar volume. Para fortalecer cílios fracos, existe um produto muito bom no mercado, o Double-lach, da marca Mawala. Dê uma levantada no olhar com auxílio de um pincel (que não pode ser tão fino) e uma sombra em tons de marrom, grafite ou preto, e esfumace os cantos externos. Para arrebitar o nariz, passe um pouco de sombra marrom abaixo da ponta do mesmo e, no centro, com ajuda de um pincel, ilumine-o com sombra bege ou branca. Diogo Molinos Decida-se pelo seu estilo sem esquecer para onde está indo - trabalho, festa, dia, noite -, evitando os chamados "pecados capitais", assim como no vestuário. Pesquise bem quais produtos lhe favorecem, a qualidade e, se necessário, consulte a opinião de terceiros. Como cuidado de higiene e também para uma melhor fixação dos produtos, limpe e hidrate bem a pele antes de iniciar a maquiagem. Para testar a cor da base que mais combina com sua pele, experimente no rosto. A base pode ser aplicada com uma esponja ou com os dedos. Ambas são eficazes, portanto, veja como se sente mais segura para se maquiar. Use corretivo um tom mais claro que a pele na chamada zona T (testa, base do nariz, olheiras e queixo). Antes de aplicar a sombra nos olhos, coloque uma camada de pó solto nas olheiras e remova com um pincel logo após a aplicação da sombra. Para alongar os cílios, use curvex. Se preferir, use cílios postiços, cortando-os em pequenos tufos antes de colá-los. Para fixar melhor o batom, com auxílio de uma esponja, passe uma leve camada de pó, dando leves batidinhas nos lábios e, depois, aplique o batom novamente. Passe um lápis corretivo num tom abaixo ao da sua pele por fora do contorno de seus lábios. Esse truque dá a sensação de uma boca mais carnuda e também favorece o acabamento. Marcos Costa Não se deixe levar por estojos e kits de luxo, caso os produtos ali contidos não combinem com seu estilo, personalidade e tipo físico. O primeiro passo da maquiagem é a preparação da pele. Se sua pele for normal, prefira uma base com FPS e ativos hidratantes. Para peles mista, oleosa e seca, o ideal é uma base com náilon e vitamina E. Tenha sempre à mão produtos que possam ser usados durante o dia e à noite. Se o foco for os olhos, use sombra metalizada ou lápis em tom prata ou rosa. Super prático, o contorno labial cor de boca pode ser usado para delinear ou mesmo como batom. Invista em bons produtos, do tipo dois-em-um, que possam ser usados nos olhos, boca, maçãs. Cílios: se forem curtos, escolha máscaras que alonguem, e se forem ralos, prefira as que dão volume. Atenção quanto ao uso do lápis: se errar o traço, o olhar pode ficar triste. Por isso, é uma etapa importante.