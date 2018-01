Todo ano um mês parado

O feirante Thomaz Tropiano, de 54 anos, depende de uma Kombi ano 1993 para percorrer 15 quilômetros entre sua casa, na Vila Maria, e o trabalho, em Pirituba. De manhã, gasta apenas 20 minutos. Já no fim da tarde são duas horas. Com freqüência, a Kombi enguiça. Da última vez, o motor fundiu. Foram R$ 3 mil para consertar. "Não posso ter outro carro. Já me roubaram dois." Como Tropiano, o paulistano perde, em média, duas horas por dia no trânsito. É o mesmo que dizer que, a cada ano, uma pessoa passa um mês no congestionamento. O feirante gostaria de usar esse tempo para ir ao cinema. Mas costuma chegar em casa sem disposição para nada. "Duas horas de engarrafamento cansam mais do que um dia na feira." Além da perda de qualidade de vida, como ocorre com Tropiano, os congestionamentos resultam em prejuízos para a economia. Segundo o economista Jorge Miguel dos Santos, especialista em trânsito, até o comércio deixa de faturar. "Com o engarrafamento, quem vai à 25 de Março fazer compras de Natal terá menos tempo útil para consumir." A lentidão no trânsito custa R$ 33,5 bilhões para a economia de São Paulo, conforme a Fundação Getúlio Vargas (FGV). Um levantamento do Citigroup calcula que a produtividade cai 5% por causa dos congestionamentos. "O trabalhador cansado é pouco produtivo e isso significa mais gastos com mão-de-obra."