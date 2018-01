Todas as mulheres de Domingos

Autor, diretor e ator, Domingos de Oliveira, 72 anos, casado com a atriz Priscilla Rozembaum, aborda o sexo, os relacionamentos e o universo feminino em muitos de seus trabalhos. No filme Todas As Mulheres do Mundo, de 1966, por exemplo, roteirizou a paixão por Leila Diniz, que foi sua mulher. E faz isso muito bem, com humor, poesia e tiradas filosóficas, seguindo a trilha do diretor nova-iorquino Woody Allen. A seguir, um bate papo com o cineasta, que, só no ano passado, lançou dois longas metragens, Juventude e Todo Mundo Tem Problemas Sexuais. Na peça Confissões das Mulheres de 30, de sua autoria, você disse que "as mulheres de 30 deveriam ser colocadas em um lugar isolado por um muro bem alto, que só você pudesse pular de vez em quando". Em qual lugar colocaria as mulheres de 40, 50, 60, 70 e 80? As mulheres vão ficando mais jovens à medida em que envelhecemos, dizendo o óbvio. Como tenho 70 anos, as mulheres de 50 e 60 são umas meninas para mim. Em relação às de 70 e 80, não gosto de pessoas de minha idade. Posso ter sentimentos filiais. Quanto ao lugar, todas perto de mim. Homem é muito chato. E mulher, mesmo quando é chata, é interessante. Quais os aspectos da feminilidade e do comportamento as mulheres contemporâneas deixaram para trás e deveriam resgatar. E de quais não abriram mão, mas deveriam? Detesto o plural. Cada mulher é uma mulher no jardim com suas delícias. Mas falando de modo geral, antigamente as mulheres gostavam mais de transar. Hoje só faltam me perguntar: "mas transar pra quê?" É muito difícil pra mim criticar as mulheres. Cada uma pode dar algo que a outra não tem. Independentemente de cor, beleza ou idade. A figura daquela que trabalha, paga as contas, é mãe, namorada ou esposa parece ser a mais usada para traduzir a mulher contemporânea. Ao mesmo passo, algumas desejam matar aquelas que queimaram os sutiãs. Em qual dessas mulheres você acredita? De novo, há mulheres e mulheres. Esses dois lados têm que ser bem dosados. Os dois lados são bons. E a feminilidade é a dosagem. O que Leila Diniz representa em termos de liberação sexual, comportamental e rompimentos de tabus femininos? Acredita que ela abriu caminhos para as novas gerações? Sem dúvida. Leila era, antes de tudo, um espírito revolucionário, que usava a si mesma como método de revolução. Tinha uma energia notável e tentava colocá-la à disposição da alegria e do prazer. Como seria ela hoje em dia? Creio que a mesma. Carla Bruni é a ex- amante que virou princesa; Monica Lewvinky, o ex-affair que virou bruxa. O que pensa sobre o papel das amantes? Um homem casado não deve ter amantes. A não ser que esteja disposto a mudar o mundo. Ou que não tenha nada contra a mentira, a perda da cumplicidade e até da dignidade. Uma amante para um homem de verdade é sempre um namoro e, às vezes, até uma paixão. Mas não se faz amor impunemente. Falando sobre sexo, o que a mulher contemporânea ainda não entendeu a respeito dos homens? Que eles são diferentes delas. Não compreenderam nem vão compreender nunca, posto que são diferentes. Isto é trágico. Silicone, botox, lipoaspiração, escova progressiva, luzes e bocas, muitas bocas. A ditadura da beleza realmente pegou. Qual o lado bom e ruim disso? A ditadura da beleza é apenas uma barbaridade da sociedade de consumo. Por um lado, a beleza é fundamental. Por outro lado, ela é interna. Almas bonitas resultam em corpos belos, mesmo que não convencionais. O que dizer sobre as mulheres frutas, como mulher melancia, melão? Ouvi falar dessa moda, mas não me interessei. As mulheres realmente têm um lado de fruta. São saborosas, saudáveis, belas de olhar e de comer. Como seria se fosse uma mulher? Se eu fosse uma mulher, poria roupas escandalosas, teria muito ego, vontades e desejos, assim como usaria desabridamente meu poder feminino, sabendo que é a mulher quem escolhe o homem que quer. Nós somente nos fazemos de bonitinhos, esperando sermos escolhidos. Se eu fosse uma mulher, eu seria uma prostituta feliz.