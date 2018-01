TNG fecha noite com miss Brasil

O dia começou e terminou com Sommer. Na verdade, a quarta-feira no Fashion Rio abriu com o desfile da marca Sommer, que não pertence mais ao estilista Marcelo Sommer (e é feita pela Thaís Losso). E terminou com a TNG, que agora tem Marcelo Sommer, o estilista, como seu diretor de criação. A etiqueta de moda jovem revisitou sua história e foi colocar um pezinho nos anos 80, quando nasceu (a grife é de 84). Na passarela, o resultado apareceu em inúmeros looks de jerséi, numa cartela de cores bem vibrante (tinha roxo, amarelo, azulão). As calças, again, aparecem querendo escalar a silhueta, com cinturas láaaaa em cima. As mangas dos tops vêm soltinhas, meio morcego. No masculino os meninos se parecem mais com os garotos que Marcelo Sommer costuma fazer: a silhueta é ajustada, as camisas coladas ao corpo, os cavalos e os cós bem baixos, além dos xadrezes. A ex-top e atual apresentadora de TV Mariana Weickert era para ser a estrela do desfile. Mas todos os olhares e méritos foram para a miss Brasil Natália Guimarães, segunda colocada no concurso internacional de beldades. Primeiro ela entrou com colant azul, que revelou bem todas as curvas da guria. E que curvas! Ela sozinha tem mais quadril do que todas as modelos juntas (e aí não vai nenhuma crítica, e sim um elogio, afinal é um mulherão). Ela ainda voltou com calça jeans e, fechando a participação, de minissaia e blusa de vinil preta. Notas Glória Maria (do Fantástico) estava na fila A fazendo o maior sucesso...Mas a Madonna da vez foi Fany, do último BBB.