TJSP anula decisão contra fabricantes

O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) anulou ontem decisão de 1ª instância favorável à Associação de Defesa da Saúde do Fumante (Adesf) que condenava as fabricantes de cigarros Souza Cruz e Philip Morris a pagar indenização por danos morais e materiais atribuídos ao fumo para "todos os consumidores dos produtos das rés". A ação coletiva, a 1ªdo gênero no País, teve início em 1995. O processo volta agora à 1ª instância.