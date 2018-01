Tira dúvidas

É esperado um aumento no número de casos da nova gripe? Sim, mas não só para a nova gripe, e sim para todos os tipos de gripe, como ocorre todos os anos no inverno. Qual é a recomendação do Ministério da Saúde? Como a nova gripe tende a se parecer com a gripe comum, a principal recomendação para os pacientes é que, ao sentirem sintomas como febre, tosse, dores musculares, coriza e dor de garganta, procurem o serviço de saúde mais próximo. Quem deve fazer o exame para confirmar se pegou a nova gripe? A confirmação por exame laboratorial será feita nos casos graves ou em amostras, no caso de surtos localizados. Não serão mais realizados exames em todas as pessoas com sintomas de gripe. Qual é o critério para receber o antiviral oseltamivir? O medicamento só será dado, sob orientação médica, aos pacientes com agravamento do estado de saúde nas primeiras 48 horas desde o início dos sintomas. Todos os indivíduos que compõem o grupo de risco para complicações de influenza - idosos, menores de 2 anos, gestantes, pacientes imunodeprimidos ou com doenças crônicas - requerem avaliação do médico para indicação de tratamento. Houve um caso de gripe suína na minha empresa ou na escola do meu filho. O que devo fazer? Se tiver sintomas, procure o serviço de saúde mais próximo e siga as recomendações (isolamento domiciliar pode ser indicado). Os sintomas costumam aparecer no período de 3 a 7 dias após o contato com o vírus. O cancelamento de aulas ou fechamento de áreas de empresas só deve ocorrer com aval da vigilância epidemiológica local