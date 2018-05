Tina Fey se emociona durante entrevista com David Letterman

A atriz, comediante e roteirista Tina Fey durante sua participação no 'My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman', disponível na Netflix. Foto: Netflix

Acostumada a provocar risos por suas atuações de humor inteligente e sagaz, a atriz, comediante e roteirista Tina Fey não conseguiu segurar as lágrimas ao falar dos pais durante sua participação no My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman, programa de entrevistas veiculado pelo canal de streaming Netflix.

Durante a conversa, Tina se emocionou ao falar da importância de levar os pais para a cerimônia em que recebeu o prêmio Mark Twain de Humor Americano por sua interpretação de Sarah Palin (ex-candidata republicana à vice-presidência dos EUA e uma das figuras políticas mais polêmicas daquele país).

"Foi um fim de semana tão divertido. Acredito que tenha sido muito satisfatório para eles", diz a comediante no teaser liberado pela Netflix. O pai de Tina, Donald Fey, morreu aos 82 anos em 2015, mas teve a chance de ver a filha receber um dos prêmios de maior prestígio para a comédia americana.

Tina Fey se emocionou ao falar dos pais durante o programa 'My Next Guest Needs No Introduction With David Letterman'. Foto: Netflix

Os dois ainda falaram sobre a indicação da Tina ao Prêmio Tony pelo musical da Broadway Mean Girls. O musical é uma releitura do filme Garotas Malvadas, sucesso adolescente de 2004 que contou com Lindsay Lohan no papel principal e que também foi escrito por Tina. A entrevista completa já está disponível no catálogo da Netflix.

Confira o momento em que Tina Fey se emociona: