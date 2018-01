Teto de preço de remédio é 336% maior do que valor real

Os tetos dos preços de medicamentos no país chegam a ser 336% mais altos do que os preços reais das drogas nas farmácias, mostrou pesquisa do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec). Para a entidade, o resultado é sinal de que há como reduzir ainda mais os limites e de que é urgente uma revisão do cálculo do teto pelo governo federal. Conforme divulgado na quarta-feira pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, responsável pela política de preços no País, o teto de aumento para este ano será de 5,9%. A pesquisa, no entanto, foi realizada entre 4 de dezembro do ano passado e 5 de fevereiro - em 2008 o valor máximo de reajuste foi de 4,6%. A entidade de defesa dos consumidores visitou 267 farmácias na região Metropolitana de São Paulo e coletou 2.175 preços de 23 classes de remédios. A maior variação entre o preço real e o do teto, de 336%, foi a do medicamento genérico cloridrato de sibutramina. Entre os medicamentos de marca, a diferença para o teto chegou a 53%. Segundo Ione Amorim, economista do instituto, a distância muito grande entre o teto e os valores reais permite aumentos muito altos e que podem pegar o consumidor desprevenido. Ela exemplifica: imagine uma droga que hoje custa R$ 50 e cujo teto era de R$ 100. Com o novo limite de 5,9%, o medicamento poderá ir de R$ 50 a R$ 105,90 a qualquer momento neste ano. "O teto hoje estimula os aumentos", avalia. A política de preços, definida pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos da agência, só pode ser modificada por meio de mudança na legislação. Luiz Milton, secretário-executivo do órgão, destacou que na visão da agência os resultados da pesquisa demonstram o sucesso da política. "O consumidor está recebendo descontos? Que maravilha!", afirmou. Ele alertou, no entanto, que o estudo pode causar a perda dos descontos. A indústria farmacêutica, que também pede mudanças na regulação, diz que a pesquisa reforça que o mercado é eficaz para regular preço. "O consumidor ter o produto mais barato é ruim? Isso é tiro no pé", disse Ciro Mortella, presidente da Febrafarma.