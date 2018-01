Uma área de cerca de 25 m² do teto da UTI do Instituto do Câncer, em São Paulo, despencou na noite de sábado. No local estavam quatro pacientes que, segundo a assessoria do hospital, não se feriram. Após o incidente, eles foram removidos para outra ala da UTI. O prédio do instituto foi inaugurado em maio de 2008, após 19 anos de construção.