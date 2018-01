Teste vocacional indica o caminho

Na dúvida entre ser arquiteto ou professor de educação física, veterinário ou economista, o teste vocacional pode ajudar a, pelo menos, delimitar as áreas de interesse e fazer com que o jovem reflita sobre o que quer fazer e o que pode seguir como profissão. "A orientação vocacional é uma boa alternativa. É como se analisam as habilidades, as grandes áreas, o mercado de trabalho, a história de vida do estudante, quais os critérios dele de escolha", explica a doutora em Psicologia Experimental pela USP, Martha Hübner. O momento da decisão pela carreira é quando o jovem está saindo da adolescência, ou seja, um período de muitos conflitos e opções. "E há um agravante: os adolescentes estão se relacionado menos pessoalmente e mais pela internet", diz Martha. Isso resulta num despreparo afetivo, afirma, "que dificulta qualquer escolha". ESTUDO Essa dificuldade de decidir o que fazer e o contato com diversas histórias de desistência na universidade, durante seu trabalho no Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), levou a psicóloga Sandra Bertelli, doutora em Psicologia do Desenvolvimento Humano pela USP, a desenvolver tese de doutorado sobre evasão universitária. A pesquisa mostrou que a problemática está na incapacidade de tomada de decisão e na falta de critérios claros e bem fundamentados apoiando a escolha do estudante. Sandra entrevistou 20 jovens que estavam deixando a faculdade e aplicou os testes de estrutura vocacional e o de personalidade, a Prova de Rorschach - um dos mais conceituados e complexos que existem. "Esse teste mostra como o indivíduo encara a vida, como ele percebe o aqui e agora e como trabalha para solucionar os problemas", explica. A dinâmica também envolve delegar tarefas para eles irem conhecendo o dia-a-dia da profissão, ir atrás do que pensam fazer. "A avaliação mostrou que o jovem não tem uma apreensão prática da vida e não reflete sobre o que realmente quer fazer e que carreira gostaria de seguir", diz a autora. Ela conta que, quando os jovens a procuraram, eles estavam mal, com baixa auto-estima, pensando que não poderiam fazer mais nada, que não serviam para nada. O teste indicou também que não existe conhecimento sobre a prática da profissão escolhida e que os cursos de maior desistência foram Biologia, Direito, Psicologia, Veterinária e Engenharia. "A orientação vocacional possibilita que o jovem volte para si próprio. Os testes dão uma indicação. As entrevistas, as conversas, as dinâmicas de grupo colaboram, mas não definem nada. Possibilitam uma escolha mais certeira, mas quem tem de decidir é o jovem", ressalta. Depois de um ano e meio, esses 20 jovens foram novamente entrevistados. A maior parte deles estava na universidade e disse gostar do novo curso. Os índices de avaliação emocional também haviam mudado. Eles indicaram aumento da auto-estima e maior maturidade e segurança. Na visão de Martha, a escolha profissional não é feita ao acaso e vai ser determinada pela história familiar, cultural e pessoal do jovem. "A mudança não deve ser encarada como uma catástrofe. Faz parte desse contexto. Pode ser uma medida extremamente salutar, porque ele teve de escolher muito jovem, com poucas informações e pode não ter desenvolvido habilidades suficientes para a área e o melhor é procurar ajuda, buscar orientação."J.P. RESULTADOS DA AVALIAÇÃO 45% dos que trocam de curso têm entre 18 e 25 anos 55% dos que saem da faculdade são mulheres 24,2% escolhem o curso por influência de alguém 47% desistem por não se identificar com o curso 20% esperavam que o curso fosse mais prático 10,2% fazem faculdade para auto-realização