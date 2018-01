Teste seus conhecimentos sobre a sua mãe

1) Quando você chega em casa, sua mãe provavelmente: a) está no computador b) está no trabalho c) está fazendo chapinha d) está na aula de ioga e) está na academia f) está preparando o jantar 2) Qual a leitura preferida da sua mãe? a) revistas e jornais b) livros sobre crescimento profissional c) revistas de beleza d) livros do Dalai Lama, Deepak Choprah etc. e) revistas de fitness f) Zíbia Gasparetto 3) Qual personalidade feminina sua mãe admira? a) Hillary Clinton b) Marília Gabriela c) Suzana Vieira d) Monja Coen e) Madonna f) Palmirinha 4) Como ela se veste? a) camiseta e jeans b) terninho, tailleur e escarpin c) minissaia e, às vezes, as roupas da sua irmã de 15 anos d) batas, saias indianas, roupas confortáveis e) agasalho esportivo e tênis f) avental e vestidos floridos 5) Que tipo de viagem ela gostaria de fazer nas férias? a) Nova York b) Paris c) Rio de Janeiro d) Índia e) Brotas f) Aparecida do Norte 6) Qual prato ela mais gosta de preparar para você? a) hambúrguer e pizza b) estrogonofe c) saladinha com filé de frango d) vegetariana e) shakes e suplementos alimentares f) fricassê de frango 7) Qual o galã preferido dela? a) Marcello Antony b) Alexandre Borges c) Rodrigo Santoro d) Selton Mello e) David Beckham f) Tony Ramos 8) Como ela gosta de reunir a família? a) em um restaurante qualquer, até num fast food b) em um restaurante italiano c) em jantares, onde possa mostrar sua coleção de longos d) em um templo zen budista, meditando juntos e) no parque, numa caminhada f) na mesa de casa, em volta dos pratos preparados por ela 9) Qual a trilha sonora preferida da sua mãe? a) Amy Winehouse b) Marisa Monte c) Madonna d) Enya e) U2 f) Roberto Carlos 10) Como ela quer envelhecer? a) antenada com os progressos tecnológicos b) chique e digna c) de cabelos longos d) com o espírito em paz e) em boa forma, flexível e musculosa f) com os filhos e netos em volta dela 11) Como ela lida com os próprios cabelos? a) passa uma tinta vermelha ou de outra cor bem vibrante b) faz um chanelzinho e algumas luzes c) faz escova progressiva de três em três meses d) deixa eles crescerem naturalmente, não usa químicas e) usa-os curtinhos ou sempre um rabo de cavalo f) com laquê, bobs, touca térmica, banho de creme 12) Como ela costuma te chamar? a) pelo apelido b) pelo nome duplo c) de "xuxu" ou "flor" d) meu anjo, minha estrela e) de "cara", "mano" f) ela te chama pelo nome do seu irmão Maioria de respostas "a": Mãe moderna. Não gosta de perder tempo nas tarefas domésticas, mas passa um tempão no msn conversando com as amigas moderninhas. Adora presentinhos para a casa e, claro, bugigangas modernas para ela mesma. O último CD da Madonna pode ser uma boa opção de presente para ela. Maioria de respostas "b": Mãe clássica. Trabalha o dia todo e ainda faz mestrado. É prática, sem perder a sofisticação. Adora terninhos e scarpins. Uma bolsa bonita (não precisa gastar muito dinheiro!) pode ser um presentão para ela. Maioria de respostas "c": Mãe vaidosa. O sonho dela é ser uma velhinha de cabelos compridos, como a Susana Vieira. Gasta boa parte do dinheiro em cremes, maquiagem e xampus. Volta e meia está no salão de beleza. Qualquer coisa que a faça parecer mais esplendorosa, como um sapato de salto, ou um vestido, vai deixá-la feliz. Maioria de respostas "d": Mãe zen. Já deixou de se estressar com os filhos desde que abraçou alguma filosofia oriental. Faz meditação pelo menos uma vez por dia. Aposte em presentes com a cara dela, como um mapa astral ou uma roupa confortável. Maioria de respostas "e": Mãe esportista. Não aparenta ter a idade que o RG mostra. Tem o braço mais definido do que o seu. Um agasalho esportivo ou uma bolsa de academia irão deixá-la feliz. Maioria de respostas "f": Mãe à moda antiga. Adora ver programas de culinária na TV, para poder repetir as receitas em casa. É religiosa e adora mimar os filhos. Gosta de presentes para a casa, mas não exagere: pense que ela também gosta de ser mimada. Dê um roupão ou um chinelinho e ela ficará contente. * Da redação do Jornal da Tarde