Testamento de 2002 exclui o pai do cantor dos benefícios

Apareceu o primeiro testamento. O advogado da família de Michael Jackson, L. Londell McMillan, informou que foi localizado um documento do cantor, datado de 2002, que define os desejos póstumos do artista. O Wall Street Journal informou que o testamento só contempla a mãe do cantor, seus filhos e instituições de caridade. Excluiria o pai, Joe Jackson, e os irmãos. "Só vimos o testamento pela primeira vez essa manhã. Estamos em processo de revisá-lo", disse McMillan, que não confirmou o teor do documento. Nos papéis enviados à Justiça na segunda, os advogados de Katherine Jackson postulavam que o cantor teria morrido sem deixar testamento, mas assinalavam ter ouvido falar da existência de um documento. "Foi importante para a senhora Jackson tomar ações legais preventivas e proteger o bem-estar das crianças e as propriedades e bens pessoais", explicou McMillan. O testamento de 2002 estava aparentemente em posse de John Branca, um advogado do ramo do entretenimento cuja relação com Jackson data de 1980, e nomeia a mãe, Katherine, como tutora dos três filhos do cantor. Aponta como executores do testamento John Branca e John McClain, executivo da música que conhecia Michael desde os 10 anos.