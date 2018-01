Termo ''desenvolvimento sustentável'' faz 30 anos

Ainda não se falava muito em desenvolvimento sustentável em 1979, mas a expressão teria nascido àquela época. De acordo com o economista José Eli da Veiga, em seu livro Meio Ambiente e Desenvolvimento (Editora Senac , 182 págs.), a expressão foi usada pela primeira vez naquele ano, durante o Simpósio das Nações Unidas sobre Inter-Relações de Recursos, Ambiente e Desenvolvimento, que ocorreu no mês de agosto, em Estocolmo, Suécia. O termo, hoje famoso e utilizado por diversos setores da sociedade, estaria, portanto, comemorando o aniversário de 30 anos neste mês. No encontro de 1979, discutia-se se seria possível equilibrar crescimento econômico e preservação do meio ambiente, em um cenário mundial de explosão demográfica e corrida nuclear. Um trabalho escrito por W. Burger, chamado A Busca de Padrões Sustentáveis de Desenvolvimento, foi discutido na reunião. E a expressão ganhou força quando a World Conservation Strategy (WCS) resolveu adotá-la como meta. Existe uma polêmica com relação à origem do nome. Alguns defendem que ele apareceu primeiro na Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pela Organização das Nações Unidas em 1983. Outra expressão, "ecodesenvolvimento", foi lançada em 1973 na primeira reunião do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Mas não fez fama como "desenvolvimento sustentável".