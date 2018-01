A Secretaria do Meio Ambiente de Guarujá multou o Terminal Marítimo da cidade em R$ 140 mil por causa de descarga incorreta de enxofre do navio Herakles, de bandeira grega. De acordo com o diretor de proteção ambiental da secretaria, Osmar Domingos, houve falha na descarga do produto, fazendo com que o enxofre caísse no canal do estuário.