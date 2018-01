Hoje é o último dia para se inscrever no processo seletivo da Universidade Federal do ABC (UFABC). São oferecidas 1.500 vagas para os cursos de Ciência da Computação, várias Engenharias e bacharelado ou licenciatura em Biologia, Física, Matemática e Química. As inscrições devem ser feitas pelo site. A primeira fase será no dia 19 de agosto.