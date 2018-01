Termina a greve de professores em PE

Cinqüenta e quatro dias após paralisarem as atividades na rede estadual de Pernambuco, deixando cerca de 1 milhão de alunos sem aulas, os professores decidiram encerrar a greve ontem. A principal reivindicação era um salário-base acima do salário mínimo (R$ 380). O governo propôs 5% de reajuste mais R$ 200 de abono e prometeu devolver descontos que já haviam sido feitos. Com a reposição das aulas, o ano letivo deve terminar em janeiro.