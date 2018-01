Tentações abençoadas

Festas comemorativas são sempre sinônimo de comilança, e o Domingo de Páscoa costuma ser um feriado crucial para quem está em briga com a balança. Ovos de Páscoa (como os que você verá nas páginas a seguir) detonam qualquer processo de emagrecimento, mas no almoço de Páscoa, segundo as recomendações de Camila Sanches, nutricionista na Clinica Masci (5041-0996), é possível fazer preparações saudáveis com muita salada colorida, legumes, carne branca como peixe e frango. Se quiser aproveitar o espírito de união e fraternidade, e ainda manter a forma, faça um gesto de carinho: doe seus chocolates. Seus amigos e sua saúde agradecem. Para quem pretende celebrar fora de casa, vários restaurantes da cidade estão com menus especiais. No Mercure Hotel (R. Joinville, 515, 5088-4000), que conta agora com o chef Willian Carvalho e Alejandro Geis como gerente de Alimentos & Bebidas, foi preparado um Menu Chocolate (servido no jantar, de 2 a 7 de abril, R$ 72, por pessoa). O Badaró (Av. Nações Unidas, 12.555, 3043-9232) caprichou no cardápio de pescados para a Semana Santa, com opções de st. peter, salmão e escondidinho de bacalhau. No Bistrô Charlô (R. Barão de Capanema, 440, 3088-6790), o chef Charlô Whately receberá como convidado o chef português Carlos Braz Lopes, que fará um jantar especial no dia 4 l (R$ 122, por pessoa), quando serão servidas várias delícias típicas de Portugal. Ovo com maracujá e frutas vermelhas Chef Ana Luiza Trajano, do Brasil À Gosto Nos dias 6, 7 e 8 de abril, a chef Ana Luiza Trajano, do Brasil à Gosto (R. Prof. Azevedo do Amaral, 70, 3086-3565), vai servir Pirarucu, considerado o bacalhau brasileiro, como prato principal de seu menu especial de Páscoa. De sobremesa, este ovo de chocolate com creme de maracujá e calda de frutas vermelhas . INGREDIENTES Chocolate meio amargo 1/2 ovocreme de maracujá 30g morango15g amora 10g doce de maracujá 5g telha de coco 1 unidade calda de maracujá 10g Creme de maracujá: suco de maracujá concentrado 150ml gemas de ovos 9 açúcar refinado 350g manteiga sem sal 300g PREPARO Colocar todos os ingredientes para cozinhar em banho-maria e adicionar a manteiga por último.Deixar esfriar Creme de cenoura com ovos nevados de chocolate e redução de laranja do Mercure INGREDIENTES Cenoura 150g caldo de frango 200ml creme de leite 50 ml sal e pimenta 1 pitada suco de laranja 200ml clara de ovo 5g chocolate em pó 10g chocolate meio amargo 15g PREPARO Descasque a cenoura e coloque para cozinhar no caldo de frango até estar macia. Em seguida, bata no liquidificador ajustando a consistência com o caldo do cozimento. Retorne o creme à panela e tempere com sal e pimenta a gosto, coloque e creme de leite e deixe cozinhar por mais alguns minutos. Reserve. Bata a clara em neve e misture o chocolate em pó. Em seguida, coloque em uma xícara de chá e leve ao microondas por 12 segundos, retire da xícara e reserve. Reduza o suco de laranja até ficar uma calda. Para a montagem, coloque o creme em cima do creme o ovo nevado de chocolate, com o chocolate meio amargo ralado em cima e, em volta, a calda de laranja. Escondidinho de bacalhau do Badaró INGREDIENTES Bacalhau em lascas dessalgado 1kg azeite extra-virgem 250ml dentes de alho picados 3 cebolas médias cortadas em fatias finas 2 brócolis pré-cozidos 3 xícaras tomates sem pele e sem sementes cortados em cubos pequenos 2 xícaras azeitonas pretas 1/2 xícara salsinha picada 1 colher de sopa parmesão ralado 1/2 xícara purê de batata 4 xícaras sal e pimenta do reino a gosto PREPARO Refogue o alho no azeite,acrescente a cebola, o brócolis, o tomate até formar um molho fresco. Acrescente o bacalhau, as azeitonas,a salsinha e tempere com sal e pimenta. Coloque este refogado em uma forma refratária,cubra com o purê,salpique com o parmesão e leve ao forno para gratinar.Sirva com arroz branco ou salada de agrião. Bacalhau com Broa do jantar português de Charlô Whately com o chef Carlos Braz Lopes INGREDIENTES Bacalhau em lascas 400g cebola grande ralada 1 batatas médias 2 broa de milho (da véspera) 100g salsinha picada 1 colher (sopa) azeite 50ml alho 1 dente manteiga 20g couve branqueada e picada 1 xícara(chá) de PREPARO Cozinhar as batatas, refogar a cebola no azeite e acrescentar o bacalhau. Esfarelar a broa de milho, juntar a salsinha e o dente de alho picado. Derreter a manteiga e juntar a broa, deixando como uma farofa bem solta. Num refratário, colocar a batata esmigalhada grosseiramente com um garfo, a cebola, a couve cozida, o bacalhau em lascas e polvilhar com a broa. Levar ao forno bem quente até a broa ficar tostada e crocante. Indicação de hoje Curso grátis de ovo Shopping Butantã Av. Professor Francisco Morato, 2.718, 3723-3900 Nesta terça-feira, das 14h30 às 17h30, será oferecido curso grátis de ovos de Páscoa trufados e recheados.